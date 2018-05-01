"Вирушила на метал чи прикрашає двір "визволителя": у Донецьку викрали скульптуру Куінна "У перспективі" (фото)

Замість скульптури бойовики насипали різнокольорові камені в кольорах прапора "ДНР". Сама ж скульптура була зроблена з бронзи.

У Донецьку слідом за стелою ФК "Шахтар" бойовики викрали і скульптуру Лоренсо Куінна "У перспективі", яка стояла навпроти драмтеатру.

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Про це повідомив журналіст Денис Казанський в Facebook. "Замість неї тепер насипали різнокольорових камінців. А бронзова рука тепер або вирушила на метал чи прикрашає двір якогось доблесного "визволителя", - зазначив він.

Раніше в мережі з'явилися фото занедбаного парку біля "Донбас-Арени" в окупованому Донецьку.