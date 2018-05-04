Операція Об'єднаних сил на Донбасі: за минулу добу терористи зазнали втрат

08:29, 04 травня 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

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Це сталося поблизу населених пунктів Світлодарськ, Луганське, Троїцьке, Причепілівка, Новотошківське, Зайцеве, Кримське, Кам’янка, Талаківка, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

"В результаті ведення активної оборони наші підрозділи завдали окупантам втрат. За даними розвідки, 2 вбитих та 3 поранених", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під час бойових дій за минулу добу та станом на 7.00 ранку 4 травня українські військовослужбовці втрат не зазнали.

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Теги: #Донбас#ЛНР#ДНР#втрати#терористи