Операція Об'єднаних сил на Донбасі: за минулу добу терористи зазнали втрат

Розвідка повідомляє про двох ліквідованих та трьох поранених терористів на Донбасі.

За минулу добу 21 раз, а вночі 4 травня 3 рази російсько-терористичні війська на Донбасі застосовували заборонену зброю. Читайте такожРосія блокує розширення мандату СММ ОБСЄ на всю ділянку кордону - МЗС Це сталося поблизу населених пунктів Світлодарськ, Луганське, Троїцьке, Причепілівка, Новотошківське, Зайцеве, Кримське, Кам’янка, Талаківка, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил. "В результаті ведення активної оборони наші підрозділи завдали окупантам втрат. За даними розвідки, 2 вбитих та 3 поранених", - йдеться у повідомленні. Раніше повідомлялося, що під час бойових дій за минулу добу та станом на 7.00 ранку 4 травня українські військовослужбовці втрат не зазнали.

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