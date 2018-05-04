Ситуація на Донбасі залишається складною: бойовики 21 раз обстріляли позиції українських військових

За минулу добу бойовики 21 раз застосовували заборонену зброю поблизу населених пунктів: Світлодарськ, Луганське, Троїцьке, Причепілівка, Новотошківське, Зайцеве, Кримське, Кам’янка, Талаківка.

Упродовж минулої доби, 3 травня, та вночі поточної доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. Бойові дії тривали переважно на Донецькому, Світлодарському та Маріупольському напрямках.

Про це повідомляється на сторінці ООС в Facebook.

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За минулу добу 21 раз, а вночі 4 травня 3 рази російсько-терористичні війська застосовували заборонену зброю поблизу населених пунктів:Світлодарськ, Луганське, Троїцьке, Причепілівка, Новотошківське, Зайцеве, Кримське, Кам’янка, Талаківка. В результаті ведення активної оборони наші підрозділи нанесли окупантам втрат. За даними розвідки 2 вбитих та 3 поранених.

Під час бойових дій за минулу добу та станом на 7.00 ранку 04.05.2015 року українські військовослужбовці втрат не зазнали.

Більш докладну інформацію про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил буде оприлюднено під час брифінгу представника Об’єднаних сил.

Як повідомляв УНІАН, окупаційне командування активізувало антиукраїнську пропаганду на Донбасі. Зокрема, бойовики готують стихійні мітинги та саботаж для перешкоджання виконанню завдань ЗСУ.