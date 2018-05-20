ООС на Донбасі: ситуація на лінії фронту загострилася

За даними Міноборони, ворог неодноразово застосовував заборонені види озброєння.

Упродовж доби з опівночі до 12:00 20 травня російсько-окупаційні бандформування на Донбасі здійснили 22 обстріли позицій сил операції Об'єднаних сил.

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Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони, полковник Дмитро Гуцуляк.

«Вночі ситуація на лінії фронту загострилась. З опівночі до 12 години зафіксовано 22 прицільні ворожі обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Ворог застосовував заборонені Мінськими угодами важкі види озброєння», - сказав він.

Також Гуцуляк додав, що одразу з опівночі, протягом години, з боку окупованого Докучаєвська Донецької області противник здійснив близько 60 пострілів з артилерії калібру 122 мм по українським військам, розташованим біля Новотроїцького.

«О 5:20 протягом 40 хв бойовики російської окупаційної адміністрації випустили 20 реактивних снарядів із систем «Град» та 10 мін 120 калібру по нашим захисникам Авдіїївки», - повідомив речник Міноборони.

Гуцуляк також додав, що станом на 12:00 поранених серед українських військових немає.