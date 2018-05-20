Операція об`єднаних сил: бойовики обстріляли з «Градів» захисників Авдіївки

Минулої доби в результаті бойових дій на Донбасі поранення дістали троє українських бійців; втрати бойовиків – один вбитий та троє поранених.

Протягом минулої доби, 19 травня, російсько-терористичні війська здійснили 58 обстрілів Об’єднаних сил. Вночі противник п'ять разів застосував важке озброєння, в тому числі реактивні системи БМ-21 проти захисників Авдіївки в районі Донецької фільтрувальної станції.

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Як повідомляє у Facebook прес-центр Об’єднаних сил, бойовики, крім того, 22 рази застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону.

На Луганщині, в районах населених пунктів Новотошківське, Кримське, Новозванівка, Золоте, Троїцьке, противники безрезультатно намагались витіснити підрозділи ЗСУ з їх позицій.

На Донецькому напрямку бойові дії тривали в районах Зайцевого, Залізного, Авдіївки, Новотроїцького. Противник вів вогонь з житлових кварталів окупованої Горлівки, прикриваючись мирним населенням.

На Маріупольському напрямку активні бойові дії тривали в районі Пищевика, Талаківки та Широкиного.

Минулої доби три українські бійці дістали поранення. Поранених оперативно госпіталізували, їхньому життю нічого не загрожує. За даними розвідки, ЗСУ знищили одного та поранили трьох бойовиків.

Напередодні повідомлялось, що 19 травня бойовики обстріляли житловий сектор Зайцевого зі 120 мм мінометів. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.