Бойовики двічі обстріляли Зайцеве та продовжують обстріл району ДФС (фото)

Обстріли ДФС створюють загрозу для стабільного забезпечення питною водою півмільйонного населення, зазначили в штабі.

Незаконні збройні угрупування на Донбасі двічі обстріляли населений пункт Зайцеве Донецької області, використовуючи заборонену Мінськими домовленостями артилерію, а також продовжують обстріли в районі Донецької фільтрувальної станції.

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Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

«З початку доби бойовики двічі обстріляли населений пункт Зайцеве, здійснивши при цьому 10 пострілів з артилерійських систем 122 калібру, та 32 постріли із мінометів 120 калібру», - йдеться у повідомленні.

За інформацією спостережної місії ОБСЄ, задокументовано пряме влучення міни у приватні будинки та господарські будівлі по вулиці Вернадського, 8 і 57. Унаслідок розриву міни повністю зруйновано один будинок, в іншому пошкоджено вікна та стіни.

На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Також зазначається, що бойовики о 5 ранку обстріляли 15-кілометрову зону навколо Донецької фільтрувальної станції, яка забезпечує питною водою жителів по обидва боки лінії розмежування.

«Обстріл району ДФС противник здійснював, незважаючи на встановлення у цьому районі чергового режиму тиші, рішення про яке було прийняте днем раніше», - наголосили в прес-центрі, додавши, що на території станції зберігається більше 5,8 тонн рідинного хлору, який використовується для очищення води. У разі пошкодження ємностей з цією потенційно небезпечною речовиною, без води може залишиться майже півмільйона місцевого населення.

«Ці об’єкти мають постійні гарантії безпеки з боку Збройних сил України, у той час як, з боку збройних формувань РФ такі гарантії систематично порушуються, що свідчить, про їхню абсолютну незацікавленість у забезпеченні екологічної безпеки регіону та у відновленні цивільної інфраструктури Донбасу», - заявили українські представники Спільного центру з контролю та координації.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міноборони, станом на 12:00 20 травня російсько-окупаційні бандформування здійснили 22 обстріли позицій сил ЗСУ. Бойовики використовували артилерію і міномети, що заборонені Мінськими домовленостями.

Поранених серед українських військових немає.