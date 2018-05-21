З'явилися подробиці знищення БМП противника на Донбасі (відео)

Після ураження БМП вибухнула, після чого на позиціях бойовиків почалася пожежа.

У районі проведення операції Об'єднаних сил бійцями тактичної групи "Моспине" та 93-ої ОМБр була знищена БМП проросійських терористів.

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Відповідний ролик було опубліковано на сторінці 93-ої окремої механізованої бригади ЗСУ у Facebook.

"Лікарі тактичної групи "Моспине" та експерти зі здорового способу життя 93-ї ОМБр попереджають: займатися тероризмом в Україні шкідливо для здоров'я. Навіть бронетехніка в руках бойовиків кінчає життя самогубством", - йдеться у повідомленні.

У коментарях під відео журналіста Дмитра Путяти про знищення БМП уточнюється, що це сталося 19 травня між Докучаєвськом і Миколаївкою.