Знищення БМП окупантів на Донбасі показали на відео

На відео, знятому з БПЛА, зафіксований момент знищення БМП російських окупантів українськими воїнами прямим попаданням.

Сили операції Об'єднаних сил на Донбасі знищили БМП російських окупантів. Читайте такожЗ'явилося перше відео з місця ліквідації командира бойовиків "Мамая" Відео знищення російського БМП на своєму каналі в Уoutube опублікував військовий оглядач Дмитро Путята. На відео, знятому з БПЛА, зафіксований момент знищення БМП російських окупантів українськими воїнами прямим попаданням. Як повідомляв УНІАН, бойовики з мінометів обстріляли житлові будинки Зайцевого. Інтенсивні бойові дії також тривали на Світлодарському, Горлівському, Донецькому і Маріупольському напрямках.

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