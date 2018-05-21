Знищення БМП окупантів на Донбасі показали на відео
09:40, 21 травня 2018Війна
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На відео, знятому з БПЛА, зафіксований момент знищення БМП російських окупантів українськими воїнами прямим попаданням.
Українські воїни знищили БМП найманців РФ на Донбасі
Сили операції Об'єднаних сил на Донбасі знищили БМП російських окупантів.
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Відео знищення російського БМП на своєму каналі в Уoutube опублікував військовий оглядач Дмитро Путята.
На відео, знятому з БПЛА, зафіксований момент знищення БМП російських окупантів українськими воїнами прямим попаданням.
Як повідомляв УНІАН, бойовики з мінометів обстріляли житлові будинки Зайцевого. Інтенсивні бойові дії також тривали на Світлодарському, Горлівському, Донецькому і Маріупольському напрямках.
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