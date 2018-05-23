ОБСЄ зафіксувала за добу на Донбасі близько 218 вибухів

На Донеччині задокументовано близько 200 вибухів, а на Луганщині - 18.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували близько 218 вибухів у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у звіті у період з 19:30 21 травня до 19:30 22 травня, який сьогодні опубліковано на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 200 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 580 вибухів)", - наголосили в місії.

Читайте такожСпостерігачі ОБСЄ виявили значне скупчення важкого озброєння бойовиків біля Бугаївки

Зокрема, на Донеччині зафіксовані факти порушення перемир'я в районі Донецької фільтрувальної станції, Горлівки, Авдіївки, Крутої Балки, Новоселівки та Олександрівки.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, однак більше вибухів (18 супроти 15 вибухів)", - додали в СММ.