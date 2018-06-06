Військовий фельдшер зірвав штурм терористів під Луганськом й знищив вогневу точку противника

Під час бою військовий фельдшер особисто знищив вогневу точку противника та кількох бойовиків.

Вночі противник здійснив мінометний обстріл одного з ротних опорних пунктів поблизу Станиці Луганської.

Під прикриттям щільного вогню зі стрілецької зброї терористи розпочали спробу захоплення позицій українських військових. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

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Військовий фельдшер прапорщик Чезар Нікіфореску, який перебував на бойовому чергуванні спостерігачем, зайняв місце кулеметника та відкрив прицільний вогонь у відповідь.

"Тим часом диверсійно-розвідувальна група противника розпочала обстріл позиції ротного опорного пункту з флангу, намагаючись його захопити. Нікіфореску миттєво переніс вогонь ДШК в сторону ДРГ противника, чим змусив її відступити", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час бою військовий фельдшер особисто знищив вогневу точку противника та кілька бойовиків. Своїми вмілими діями він не допустив спроби просування противника в сторону українських позицій.

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