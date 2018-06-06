Український снайпер в районі Кримського ліквідував командира "народної міліції ЛНР"

Кількість обстрілів українських позицій на цій ділянці за останній час дуже сильно збільшилася.

Вчора в зоні відповідальності 53-ї бригади в районі селища Кримське, нашим снайпером був ліквідований командир мінометної батареї 4-ї бригади "народної міліції ЛНР".

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін.

"Напрошувалося рішення, адже кількість обстрілів на цій ділянці за останній час дуже сильно збільшилася. Були моменти, коли за 30 хвилин на одну з наших позицій, прилітали до 20-25 хв", - зазначив волонтер.

Сьогодні вночі в районі Кримського пройшла відносно спокійно.

Як повідомляв УНІАН, за добу на Донбасі в результаті обстрілу ворожих були поранені троє українських військових.