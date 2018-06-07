Минулої доби на Донбасі загинуло двоє українських військових, ще двох поранено

Бойовики 25 разів порушили режим припинення вогню.

Упродовж минулої доби, 6 червня, бойовики 25 разів порушили режим припинення вогню, переважно із застосуванням тільки стрілецької зброї.

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Як повідомили у прес-службі операції Об'єднаних сил, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця ООС загинули та двоє зазнали поранень.

Відзначається активізація російсько-окупаційних військ темної пори доби в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Опитне, Мар’їнка, Водяне, Широкине.

За даними розвідки, противнику нанесено втрат: 5 окупантів знищено та 3 поранено.

"Сьогодні, упродовж ночі 7 червня, мала ознаки загострення ситуація на Луганщині - окупанти 5 разів відкривали вогонь зі 120-мм та 82 –мм мінометів поблизу населених пунктів Кримське та Новотошківське. Ситуація контрольована Об’єднаними силами. Втрат наших військ поточної доби немає", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, спостерігачі ОБСЄ за добу 4-5 червня зафіксували понад 170 вибухів на Донбасі.