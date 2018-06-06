Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували понад 170 вибухів на Донбасі
Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували понад 170 вибухів у Донецькій і Луганській області.
Про це йдеться у звіті за період з 19:30 4 червня до 19:30 5 червня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.
"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, проте менше вибухів (близько 170 супроти близько 180 вибухів)", - йдеться у звіті.
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Зокрема, на Донеччині спостерігачі зафіксували вогневу активність в районі Донецької фільтрувальної станції, Майорська, шахти Октябрь, Світлодарська, Дебальцеве та Ясинуватій.
Окремо сказано, що під час запуску безпілотного літального міні-апарату в районі західної частини Зайцеве (підконтрольна урядові України, за 62 км на північний схід від Донецька), спостерігачі СММ почули близько 20 пострілів зі стрілецької зброї на відстані близько 50-70 зі сторони півдня від їх позицій. За оцінкою місії, постріли імовірно були спрямовані в сторону безпілотника. Представникам СММ вдалося приземлити безпілотник, який не зазнав пошкоджень. Через декілька хвилин двоє військовослужбовців Збройних сил України підійшли до спостерігачів та вибачилися за постріли в сторону безпілотника СММ. Представники СММ потім залишили той район.
"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала задокументувала менше поркшень припинення вогню, водночас, задокументувавши більше вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (три вибуху супроти одного)", - йдеться у звіті.
Як повідомлявв УНІАН, раніше Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй схвалила заяву із закликом до усіх сторін збройного конфлікту добитися негайного прогресу у виконанні Мінських угод.