Аваков заявив про початок поліцейської операції на Донбасі найближчим часом

Міністр пропонує вибудувати механізм «малих кроків» звільнення окупованих територій, який «не суперечить і не є альтернативою механізму, пропонованому президентом Порошенком. Це один з варіантів вирішення такої ситуації в рамках миротворчої місії».

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сподівається, що найближчим часом в разі збереження міжнародного тиску і санкцій може розпочатися «поліцейська операція» зі звільнення Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час панельної дискусії в рамках експертного форуму в Києві.

За словами міністра, біля кордонів України перебуває армія агресора. «Ці цепові пси путінського режиму можуть піти вперед», - вважає він.

Читайте такожРосія розбудувала потужну військову інфраструктуру вздовж кордонів з Україною, стягнула війська та чотири ракетні бригади – РНБО

«Тут дуже важлива позиція міжнародних сил... Механізм санкцій, який запроваджено, механізм реакції на окупацію наших територій - Донбасу і Криму, наші партнери, наш цивілізований світ, в який ми намагаємося інтегруватися, нас підтримує», - зазначив Аваков.

«Завдяки цьому ми повинні чітко сформулювати: найближчим часом, якщо така позиція (міжнародної спільноти - УНІАН) залишиться, ми маємо надію і шанси, що путінський режим буде змушений поступитися під цим тиском, і ми повернемо свої окуповані території... Це не простий процес і не воєнна операція, це складна операція, яка складається з декількох компонентів, насамперед з комунікаційного, інформаційного. Технічно, найімовірніше, це буде поліцейська операція без застосування військових сил», - сказав міністр.

Як зазначив Аваков, пропонується вибудувати механізм «малих кроків». «Цей механізм не суперечить і не є альтернативою механізму, який пропонує президент Порошенко. Це один з варіантів вирішення такої ситуації в рамках миротворчої місії», - вважає Аваков.

За його словами, для такої операції не треба буде залучати одночасно 40 тис. миротворців ООН одночасно, оскільки буде достатньо спочатку близько 2 тис. миротворців.

Як повідомляв УНІАН, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що генштаб РФ змінив тактику ведення війни на Донбасі.

«Хочу підкреслити, що змінилася тактика війни на Донбасі, яка реалізується генштабом РФ. Два корпуси, які є складовими 8-ї армії, виконують функції, аналогічні функції, яку виконували штрафбати під час Другої світової війни», - зазначив Турчинов.