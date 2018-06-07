Росія розбудувала потужну військову інфраструктуру вздовж кордонів з Україною, стягнула війська та чотири ракетні бригади – РНБО

Розташовані вздовж кордонів з Україною ракетні бригади ЗС РФ мають на своєму озброєнні потужні ракетні комплекси «Іскандер», уточнив Турчинов.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що Росія протягом останніх двох років розбудувала потужну військову інфраструктуру вздовж кордонів з Україною, стягнула війська та чотири ракетні бригади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час панельної дискусії в рамках експертного форуму в Києві.

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«Де знаходяться основні сили (ворога)? На превеликий жаль, протягом останніх двох років побудована найпотужніша військова інфраструктура вздовж нашого кордону, і російське військово-політичне керівництво оперує проти України не батальйонами, не бригадами, не дивізіями, а арміями», - сказав він.

«Основна ударна сила є на сході – 8-ма армія південного військового округу ЗС РФ. Але вони вважають, що цього недостатньо і в резерві цієї армії знаходяться 49-та та 58-ма армії південного військового округу ЗС РФ», - зазначив Турчинов.

За словами секретаря РНБО, на півдні над Україною «нависає» 20-та армія західного військового округу ЗС РФ і в резерві вони мають 1-шу танкову армію.

«Для нас дуже небезпечно, що ці всі підрозділи забезпечують дві – 6-та та 4-та армії військово-повітряних сил РФ», - зауважив Турчинов.

«Вздовж наших кордонів розташовані чотири ракетні бригади, які мають на своєму озброєнні потужні, сучасні ракетні комплекси «Іскандер». С-400, що розташовані в Криму можуть знищувати повітряні сили практично по всій території нашої країни. Ракетні бригади можуть наносити удари по будь-якій точці, розташованій в нашій країні», - уточнив секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що генштаб РФ змінив тактику ведення війни на Донбасі.

«Хочу підкреслити, що змінилася тактика війни на Донбасі, яка реалізується генштабом РФ. Два корпуси, які є складовими 8-ї армії, виконують функції, аналогічні функції, яку виконували штрафбати під час Другої світової війни», - зазначив Турчинов.