"На Україну тиснуть комплексно": експерт пояснив, навіщо РФ нагнала військові кораблі в Азовське море

В окупованому Криму назріває вже не проблема, а катастрофа з водою у зв'язку з перекриттям в 2014 році Північно-Кримського каналу, зазначив експерт.

Росія розробила хитрий план для забезпечення анексованого Криму водою, в рамках якого і завела в Азовське море п'ять військових кораблів Каспійського флоту РФ.

Таку думку висловив голова наглядової ради Фонду "Майдан закордонних справ" і головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко під час чату для "Главреда".

Він нагадав, що до травня 2018 року у Росії в акваторії Азовського моря були тільки кораблі берегової охорони прикордонної служби РФ, яка входить до складу ФСБ. (У нас прикордонна служба підпорядковується міністрові внутрішніх справ, а в Росії - ФСБ.)

Читайте також"Україна у "кільці": експерт пояснив, чим ейфорія Путіна загрожує Києву

"Зараз вже практично сформована Азовська флотилія Військово-морського флоту РФ. За нашими оцінками, вона зараз налічує шість артилерійських катерів типу "Шмель", перекинутих із Каспійської флотилії, шість або сім малих десантних кораблів типу "Серна", теж перекинутих з Каспійської флотилії РФ", - розповів Клименко.

Два дні тому в Азовське море прибули два ракетних корвета "Град Свияжск" та "Великий Устюг" теж із Каспійської флотилії РФ. Ці два корвета озброєні ракетами "Калібр". "Це ті самі корвети, які в кінці 2015 року виконували перші стрільби крилатими ракетами "Калібр" по території Сирії", - уточнив журналіст.

За його словами, мета цілком зрозуміла.

"Це військово-морське угруповання, яка може діяти в акваторії Азовського моря проти азовського узбережжя України. Безумовно, є зв'язка між проблемою окупованого Криму та сьогоднішньою ситуацією на Донбасі. Ця зв'язка існувала завжди, але сьогодні вона отримала яскравий прояв", – зазначив Клименко.

Сенс в тому, що в окупованому Криму назріває вже не проблема, а катастрофа з водою у зв'язку з перекриттям в 2014 році Північно-Кримського каналу, заявив експерт.

"Що потрібно зробити, щоб розблокувати Північно-Кримський канал і пустити в Крим? Потрібно або захопити Каховку - адже саме там починається Північно-Кримський канал, і саме там знаходиться шлюз, головна дамба, звідки може здійснюватися поставка дніпровської води в Крим. Чи треба здійснити комплексний тиск на Україну, щоб українська влада сама розблокувала постачання води в Крим", - пояснив він.

Одним із елементів такого блокування, за його словами, є блокада портів Бердянськ і Маріуполь, що вже здійснюється, а другим - військова загроза: або ви відкриваєте воду, або ми вас атакуємо.

Нагадаємо, за словами Андрія Клименка, Російська Федерація має величезну перевагу в акваторії Чорного і Азовського морів, і відкидати сценарій можливої військової атаки на Україну в цій ситуації не можна. Він зазначив, що РФ має в Азовському морі ряд цілей, перша з яких вже здійснюється - блокування портів Бердянська і Маріуполя.