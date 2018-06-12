СБУ зібрала свідчення про катування у 500 звільнених із ОРДЛО заручників

Разом з тим, Служба безпеки спростувала існування так званих "секретних в'язниць СБУ" .

Служба безпеки України зібрала документальні свідчення майже 500 колишніх заручників про катування в ОРДЛО.

Про це повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.

Так, українці розповідали про фізичні тортури і психологічні знущання терористів. СБУ закликала всі правозахисні організації надати допомогу колишнім заручникам російських терористів в підготовці відповідних звернень до ЄСПЛ.

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Разом з тим, Служба безпеки спростувала існування так званих "секретних в'язниць СБУ" і наголосила, що діє виключно в межах законодавства, що підтверджують перевірки правозахисних міжнародних організацій.

Нагадаємо, Держдеп США вказав РФ на порушення прав людини в окупованому Криму, включно з вбивствами, катуваннями та зникнення людей. Окупаційна влада з моменту початку спроби анексії запровадила на українському півострові закони Російської Федерації.