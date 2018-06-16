Поблизу Торецька внаслідок обстрілу бойовиків постраждала жінка

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вчинення теракту.

Поблизу міста Торецьк Донецької області, у селі Південне внаслідок обстрілу бойовиків російсько-окупаційних військ поранено жінку.

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Як повідомили УНІАН у Торецькому відділенні поліції Донецької області, подія сталася сьогодні близько 13.40.

На момент обстрілу жінка 1969 року народження знаходилась на подвір’ї свого приватного будинку. Її госпіталізовано з осколковими пораненнями грудної клітини та стегна.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, з початку цього року кількість поранених цивільних осіб на Донбасі складає 109 осіб, а загиблих - 29.