СММ ОБСЄ за добу зафіксувала 101 вибух на Донбасі

21:00, 21 червня 2018
Війна
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Ілюстрація / REUTERS

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували 101 вибух у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії станом з 19:30 19 червня до 19:30 20 червня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

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"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши приблизно 90 вибухів супроти орієнтовно 185 відповідно", - йдеться у звіті.

Зокрема, на Донеччині спостерігачі зафіксували вогневу активність в районі Донецької фільтрувальної станції, Майорська, Пищевика, Авдіївки, Ясинуватої та Крутої Балки.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема 11 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (10 вибухів)", - заявили спостерігачі.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі знову зафіксували скупчення озброєння бойовиків за межами відведення. Зокрема зафіксували 15 вантажівок, які рухалися з боку РФ.

Зазначене, зазвичай свідчить про чергове поповнення арсеналу бойовиків засобами ураження, для здійснення ними своїх злочинних намірів на території Донецької та Луганської областей.

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Теги: #вибухи#Донбасс#СММ ОБСЄ