Танки, гаубиці та бронетехніка: на Донбасі знову зафіксували скупчення озброєння бойовиків за межами відведення

Так, спостерігачами ОБСЄ підтверджено розташування 18 гаубиць різного калібру на південний захід від міста Луганськ.

Незважаючи на систематичні обмеження окупаційною адміністрацією Російської Федерації діяльності СММ ОБСЄ у здійсненні моніторингу відведення техніки та озброєння до визначених Мінськими домовленостями місць зберігання, спостерігачі Місії продовжують виявляти факти розташування проросійськими бойовиками значної кількості засобів вогневого ураження на тимчасово непідконтрольній уряду України території.

Як повідомив прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, про це інформує Українська сторона СЦКК.

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Зокрема, за результатами моніторингу СММ ОБСЄ підтверджено розташування 18 гаубиць різного калібру на південний захід від міста Луганська (район населеного пункту Бугаївка).

У цьому ж районі та поблизу населеного пункту Шимшинівка Луганської області, за межами відведення спостерігачі Місії задокументували розміщення 32 одиниць танків різної модифікації.

Окрім того, СММ ОБСЄ підтвердили факти розташування військової техніки у житлових кварталах населених пунктів Новоласпа Донецької області та Первомайськ Луганської області. Тут, ними було виявлено 3 броньовані машини (одну типу БТР, дві типу БМП), а також 5 одиниць броньованої техніки (МТЛБ).

За наявною інформацією, у районах населених пунктів Антрацит та Алчевськ виявлено переміщення колони техніки бойовиків, щонайменше 15 вантажівок, які рухалися з боку тимчасово непідконтрольного пункту пропуску «Довжанський», що на кордоні з Російською Федерацією.

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Зазначене, зазвичай свідчить про чергове поповнення арсеналу бойовиків засобами ураження, для здійснення ними своїх злочинних намірів на території Донецької та Луганської областей.

Цинічною також є позиція бойовиків щодо заборони доступу патрулів ОБСЄ до військових об’єктів, розташованих поблизу міста Донецька. Зокрема, категоричні відмови щодо здійснення верифікаційних заходів місць розміщення відведеного озброєння спостерігачі Місії отримали від бойовиків у районах населених пунктів Гольмівський та Маркине.

Свої відмови вони пояснюють виконанням відповідних «наказів командирів», які протирічать попереднім їхнім псевдо наказам щодо «заборони необґрунтованого обмеження свободи пересування спостерігачів СММ ОБСЄ» у місцях зберігання відведеного озброєння.

Українська сторона СЦКК наголошує, що такі факти є черговим доказом незацікавленості ватажків окупаційної адміністрації Російської Федерації в об’єктивному моніторингу СММ ОБСЄ ситуації у районі проведення операції Об’єднаних сил, а також намаганням приховати відсутність озброєння та військової техніки у місцях їх постійного зберігання відповідно до Мінських домовленостей.