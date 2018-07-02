СММ ОБСЄ за вихідні зафіксувала 261 вибух на Донбасі

З настанням так званого "хлібного перемир'я" порушення не припинилися.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за останні вихідні, з вечора п'ятниці до вечора неділі, зафіксували 261 вибух у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії за минулі вихідні, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області у період з вечора 29 червня до вечора 30 червня Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, однак, зафіксовано менше вибухів (близько 190 супроти 375)", - йдеться у звіті.

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"У період з вечора 30 червня до вечора 1 липня, Спеціальна моніторингова місія задокументувала зменшення порушень режиму припинення вогню, в тому числі менше вибухів (близько 20)", - йдеться у звіті.

"Близько 45% порушень режиму припинення вогню, що задокументовані з вечора 30 червня до вечора 1 липня, включаючи 12 вибухів, було зафіксовано після початку дії поновлених зобов'язань з дотримання перемир'я з 00:01 ночі 1 липня", - заявляють спостерігачі.

Зокрема, порушення здебільшого помічено в районі сходу і північного сходу Майорська та південно-західного напрямку в районі Ясинуватої.

Також на Донеччині за минулі вихідні порушення перемир'я були зафіксовані в районах Світлодарська, Горлівки та Пищевика.

На Луганщині СММ зафіксувала менше порушень у період з вечора 29 червня до вечора 30 червня, і зокрема один вибух, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (88 вибухів).

"У період з вечора 30 червня до вечора 1 липня, Спеціальна моніторингова місія задокументувала збільшення порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 50 вибухів з невстановленого типу озброєння", - йдеться у звіті.

Також сказано, що усі порушення перемир'я за зазначений період сталися після початку дії поновлених зобов'язань з дотримання режиму тиші неподалік населеного пункту Орхове-Донецьке.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня у Мінську учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі домовилась встановити режим припинення вогню на сході України з 1 липня у зв'язку з початком жнив.