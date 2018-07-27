Доба на Донбасі: внаслідок бойових дій загинув український військовий

Бойовики 32 рази обстріляли позції операції Об'єднаних сил.

Минулої доби бойовики російських окупаційних військ 32 рази відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил.

Як повідомили у прес-службі ООС, у ході бойових дій загинув один український військовий. Ще один боєць отримав поранення.

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"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Гірського, Луганського, Новолуганського, Світлодарська, Південного, Новгородського, Пісків, Водяного, Лебединського, Гнутового, Чермалика, та Широкиного. Разом з цим, окупанти поблизу Гнутового застосовували протитанкові керовані ракети", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, минулої доби двоє окупантів загинуло, ще двоє дістали поранення.

Упродовж поточної доби бойовики п'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Гірського, Майорська, Мар’їнки, та Широкиного.