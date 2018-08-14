Під Херсоном проходять навчання десантно-штурмових військ (фото)

Черговий практичний етап тренувань розпочався з авіаційного удару бойових вертольотів Мі-24 та артилерійської підготовки.

На Херсонщині проходять військові тренування десантно-штурмових військ в рамках командно-штабних навчань з практичними діями «Маруновий берет - 2018».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Читайте також"Будь-якої миті може початися": у МТОТ оцінили загрози з боку Росії

За його словами, на одному із полігонів Херсонщини розпочався черговий практичний етап з авіаційного удару бойових вертольотів Мі-24 та артилерійської підготовки. Після цього броньована група однієї із десантно-штурмових бригад розпочала проводити рейдові дії в тилу умовного противника, знищуючи при цьому його сили та важливі об’єкти.

Після успішного виконання завдання десантно-штурмові підрозділи з посиленими танковими та артилерійськими підрозділами продовжили рейдові дії тилами умовного противника.

В сусідній області відбулося десантування кількох одиниць мобільної армійської техніки та тактичного повітряного десанту. Десантування відбувалося з літаків військово-транспортної авіації Іл-76 однієї з частин Повітряних сил Збройних сил України.

Розшвартувавши військову техніку та перевіривши її справність, парашутно-десантні підрозділи продовжили виконання поставлених завдань.

За інформацією Гуцуляка, контролював хід проведення навчань генерал армії України Віктор Муженко.

Раніше президент України Петро Порошенко на тлі напруження в Азовському морі анонсував розширення масштабів міжнародних навчань "Сі Бриз".