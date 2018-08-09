Порошенко на тлі напруження в Азовському морі анонсував розширення масштабів навчань "Сі Бриз"

Глава держави заявив, що завдяки цьогорічним навчанням був зроблений великий крок вперед щодо підвищення рівня взаємодії та координації ВМС України та військових сил країн-союзників НАТО.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що наступного року планується збільшити кількість військових-учасників та розширити географію проведення навчань «Сі Бриз-2019».

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Він нагадав, що цього року у військово-тактичних навчаннях «Сі Бриз» взяли участь представники 19 країн-членів НАТО та союзників.

"Оцінка менторів з 8 країн-членів Альянсу чітка та однозначна – завдяки навчанням був зроблений великий крок вперед щодо підвищення рівня взаємодії та координації ВМС України та військових сил країн-союзників. І військові навчання «Сі Бриз-2018» – це не лише підвищення такої взаємосумісності, а й нарощування рівня морської та польової виучки та злагодження багатонаціональних підрозділів", - наголосив Порошенко.

"Наша співпраця засвідчує єдність і готовність разом захистити мир і спільні цінності. У планах же наступного року – збільшити контингент військових-учасників навчань, особливо військово-морських сил, та розширити райони проведення навчань «Сі Бриз-2019", - відзначив президент.

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Як повідомляв УНІАН, 21 липня в Одеській, Миколаївській областях та північно-західній частині Чорного моря завершилися українсько-американські навчання «Сі Бриз-2018», які розпочалися 9 липня. У навчаннях брали участь представники 19 країн: Болгарії, Великої Британії, Італії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Литви, Норвегії, України, Румунії, Польщі, США, Туреччини, Швеції, Індії, ОАЕ і Молдови.

Зокрема, у навчаннях взяли участь американський есмінець USS Porter DDG78, флагман Шостого флоту США штабний корабель USS Mount Whitney, турецькі фрегат TCG Yavuz і підводний човен TCG Yildiray, а також болгарський корвет BGS Bodri.

Україну на навчаннях представляли близько 30 кораблів, катерів (не тільки ВМС ЗС України, а й прикордонних), авіатехніка і близько 1,5 тис. військовослужбовців.

Особливістю Сі Бриз-2018 стало управління силами морського, наземного і повітряного компонентів з моря. Багатонаціональний штаб розміщувався на кораблі управління ВМС США USS Mount Whitney, який був розташований у відкритому морі.

Українсько-американські навчання серії «Сі Бриз» проводяться щорічно з 1997 року.