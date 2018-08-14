На Донбасі упродовж дня бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Упродовж поточної доби, від 7-ї години ранку до 18-ї години вечора, бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляється на сторінці ООС у Facebook.

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Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Майорськ, Красногорівка, Чермалик, Водяне, Гнутове, Павлопіль, Лебединське та Широкине. Поряд із цим терористи обстріляли захисників Чермалика із мінометів калібру 82 мм, а позиції біля Водяного - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

«Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою», - наголошується у повідомленні.