Ситуація на Донбасі: сьогодні без втрат

19:08, 19 серпня 2018
Війна
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З початку доби втрат серед українських військових на Донбасі немає / фото УНІАН

Як повідомляється на сторінці ООС у соціальній мережі Facebook, упродовж поточної доби, від 7:00 до 18:00, окупанти двічі порушили режим припинення вогню.

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Бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Лебединське та Луганське.

«Втрат серед наших військовослужбовців не допущено», - йдеться у повідомленні.

Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

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Теги: #ситуація на Донбасі#втрати серед ЗСУ#операція Об’єднаних сил