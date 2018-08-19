Ситуація на Донбасі: сьогодні без втрат

Окупанти двічі порушили режим припинення вогню.

З початку доби втрат серед українських військових в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі немає.

Як повідомляється на сторінці ООС у соціальній мережі Facebook, упродовж поточної доби, від 7:00 до 18:00, окупанти двічі порушили режим припинення вогню.

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Бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Лебединське та Луганське.

«Втрат серед наших військовослужбовців не допущено», - йдеться у повідомленні.

Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.