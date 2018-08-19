Ситуація на Донбасі: сьогодні без втрат
19:08, 19 серпня 2018Війна
38 0
Окупанти двічі порушили режим припинення вогню.
З початку доби втрат серед українських військових на Донбасі немає / фото УНІАН
З початку доби втрат серед українських військових в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі немає.
Як повідомляється на сторінці ООС у соціальній мережі Facebook, упродовж поточної доби, від 7:00 до 18:00, окупанти двічі порушили режим припинення вогню.
Читайте такожМинулої доби на Донбасі загинули двоє українських військових: вороги били з БМП та мінометів
Бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Лебединське та Луганське.
«Втрат серед наших військовослужбовців не допущено», - йдеться у повідомленні.
Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter