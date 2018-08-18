З початку доби на Донбасі один військовий загинув, ще один отримав поранення

Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

З початку доби на Донбасі внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та один отримав поранення.

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Про це повідомляється у зведенні щодо обстановки в районі проведення Операції Об’єднаних сил станом на 18.00.

«Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із важкого озброєння», - сказано у повідомленні.

Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Золоте, Попасна, Новоолександрівка, Гнутове, Павлопіль, Лебединське та Широкине. Разом з тим поблизу Авдіївки ворог обстріляв українських захисників із мінометів калібром 82 мм.

Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та один отримав поранення.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська 40 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, двоє українських захисників отримали легкі поранення.