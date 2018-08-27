Росія перекинула на Донбас черговий склад - волонтер

Після вивантаження всі автомобілі виїхали ґрунтовими дорогами в бік Моспиного.

19 серпня на залізничну станцію "Іловайськ" з боку РФ прийшов черговий склад. Розвантаження відбувалося у віддаленому спеціальному місці.

"Було 4 цистерни з паливом і кілька контейнерних вагонів", - пише на своїй сторінці в Facebook волонтер Юрій Мисягін.

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Він зазначив, що місцевих нікого не залучали, працівників станції на час розвантаження прибрали.

"Місце вивантаження було оточене озброєними людьми у військовій формі, в кількості близько 80 -120 осіб, вони ж і розвантажували. Після вивантаження всі автомобілі виїхали ґрунтовими дорогами в бік Моспиного. Порожні вагони і цистерни переформатували, підчепивши їх до великого потяга, який стояв поруч", - додав волонтер.

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