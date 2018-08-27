Журналіст пояснив, чому Росія не піде з Донбасу

За словами журналіста, Донбас за чотири роки перетворився на випалену територію.

Окупанти не підуть з українського Донбасу — це буде сприйнято як слабкість президента Росії Володимира Путіна. Також Російська Федерація не допустить введення на окремі території Луганської і Донецької областей міжнародних миротворчих сил.

Про це в інтерв'ю «Фактам» заявив власкор УНІАН у Росії Роман Цимбалюк. Журналіст вважає, що в Росії давно знають, що на їхній формат присутності на Донбасі контингенту «блакитних шоломів» — розміщення миротворців уздовж лінії розмежування — Україна і союзники не підуть.

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«Мій прогноз: жодних миротворців не буде, якщо не відбудеться якихось потрясінь у Росії — економічних або ще яких-небудь. Але в середньостроковій перспективі таких передумов немає», — заявив Цимбалюк, додавши, що запас міцності «за поребриком» дуже великий.

При цьому свою роль відіграє пропаганда, яка ллється в розуми росіян з усіх мас-медіа — люди готові багато терпіти, якщо йдеться про «вставання з колін великої Росії». Водночас журналіст вважає, що 77 відсотків голосів на президентських виборах, начебто відданих за Путіна, - «намальована цифра».

«Донбас за чотири роки перетворився на випалену територію: там закривають заводи, шахти затоплюють, з екологією біда, рівень життя — гірше нікуди, бо народ звідти біжить і в Росії, і в Україну. Але навіть якщо там все зрівняють із землею, окупанти все одно не підуть. Адже це буде сприйнято як «слабкість Путіна», — резюмує Цимбалюк.

Раніше повідомлялося, що між кадровими офіцерами РФ і терористами "ЛДНР" йдуть постійні міжусобні війни, тому в фейкових республіках на Донбасі є передумови для перевороту.