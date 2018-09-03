На похорон Захарченка людей звозили примусово - журналіст (фото)

Автобуси, якими звозили людей на планову жалобу за Захарченком, сфотографували журналісти.

У мережі з'явилися докази того, що масовку на похороні ватажка "ДНР" Олександра Захарченка в Донецьку створювали примусово.

Відповідні фото на своїй сторінці в Facebook опублікував блогер Денис Казанський.

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"Звозили їх, зрозуміло, примусово. Автобусами. За рознарядкою. Тут нічого нового немає - у Донецьку з незапам'ятних часів масовість мітингів забезпечували за допомогою студентів, бюджетників та інших підневільних осіб. Я на це ще на акціях ПР надивився", - розповів журналіст.

За його словами, автобуси, якими звозили людей на планову скорботу, паркували на набережній, де їх сфотографували журналісти «Новостей Донбасса».

"Там вони дочекалися закінчення церемонії і розвезли «скорботних», коли потрібна картинка була забезпечена. Ось і вся історія. Робити якісь глибокі висновки про популярність Захарченка і "ДНР" в цілому за видом підневільної масовки я б не став", - наголосив Казанський.

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед, пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

У МЗС РФ у вбивстві Захарченка звинуватили Україну.