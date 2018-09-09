Новий ватажок "ДНР" Пушилін ліквідував "міністерство оборони" - ЗМІ

У списку нових "міністрів" Пушиліна немає ні "міністерства оборони", ні Кононова, що очолював його.

Новий ватажок угруповання "ДНР" Денис Пушилін ліквідував "міністерство оборони".

Такий висновок можна зробити з даних, розміщених на сайті угруповання, також про це говорять журналіст і один із колишніх високопоставлених бойовиків Олександр Ходаковський, пишуть "Новости Донбасса".

При Олександрові Захарченку "міноборони" бойовиків очолював Ігор Кононов. Тепер у списку нових "міністрів" Пушиліна немає ні "міністерства оборони", ні Кононова.

Журналіст Сергій Білоус, який працює в окупованому Донецьку стверджує, що це пов'язано з Мінськими угодами.

"Сьогодні за кількома джерелами пройшла інформація, що "Міністерство Оборони "ДНР" - скасовується. Одна з причин - нібито Мінські угоди, за яким може існувати народна міліція, але не міністерство оборони", - написав він у своєму Telegram-каналі.

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За словами Білоуса, все формування, які знаходились у підпорядкуванні "міноборони", будуть поставлені перед вибором - розпуск або інтеграція в так званий "1-й Корпус" або "внутрішні війська МВС".

Ватажок банди "Восток" Олександр Ходаковський, що втік у Росію, теж повідомляє про ліквідацію "міноборони".

"Оприлюднений список нового складу "кабміну", затверджений Денисом Пушиліним, як в. о. голови, вже не містить у своєму переліку "міністра оборони". Слід вважати - скасований. В цілому "кабмін" теж "в. о." до виборів", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня "народна рада "ДНР" призначила тимчасово виконуючим обов'язки ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

Нагадаємо, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані "Сепар" в центрі Донецька. На посаду ватажка "ДНР" був тимчасово призначений Дмитро Трапезніков.