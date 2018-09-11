В СБУ вже третина працівників ходять з "корочкою" учасника бойових дій

У цілому статус УБД отримали 10 745 співробітників СБУ.

Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції констатує, що кожен третій співробітник Служби безпеки України отримав статус учасника бойових дій (УБД).

У цілому статус УБД отримали 10 745 співробітників СБУ. Про це йдеться у відповіді Держслужби на запит "Українських Новин".

Згідно з законом, загальна чисельність співробітників СБУ складає 27 000 осіб, в особливий період (крім періоду дії воєнного стану) - 31 000 осіб.

При цьому 2 співробітника СБУ були позбавлені цього статусу.

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Разом з тим статус УБД отримав кожен шостий працівник Міністерства внутрішніх справ, а 8 співробітників із загальної кількості працівників МВС (210 тис.) були позбавлені такого статусу.

Крім того, статус УБД отримали 33 409 нацгвардійців, тобто кожен другий, оскільки, згідно із законом, загальна чисельність Національної гвардії не перевищує 60 000 чоловік.

При цьому 24 співробітника Нацгвардії були позбавлені статусу УБД.

Крім цього, статус учасника бойових дій отримали 234 605 співробітників Міністерства оборони, а 109 були позбавлені його.