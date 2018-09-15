Вбивство Захарченка не вплине на ситуацію на Сході України - Волкер

Він підкреслив, що зараз потрібно домагатися деокупації захоплених територій Донбасу.

Вбивство ватажка "ДНР" Олександра Захарченка не вплине на ситуацію на Донбасі.

Про це повідомив спецпредставник державного департаменту США з питань ситуації в Україні Курт Волкер, відповідаючи на питання президента Леоніда Кучми на конференції YES, передає РБК-Україна.

"Незважаючи на вбивство, немає жодної фундаментальної зміни ситуації (не відбулося - ред.). Це свідчить про те, наскільки жорстокою є ситуація, наскільки важливим є досягнення миру", - заявив Волкер.

Він підкреслив, що зараз потрібно домагатися деокупації захоплених територій Донбасу.

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"Україна має дуже великий успіх, знайшла свою самоідентифікацію, стала динамічною європейською країною. Україна зробила свій внесок за мінськими угодами. Вона підготувала і ЗУ "Про місцеві вибори", і "Про амністію". Інша проблема в тому, що цього не можна реалізувати на окупованих територіях. Так що нам треба домагатися їх деокупації. Також важливо, щоб Україна подивилася закон "Про особливий статус Донбасу" для того, щоб не дати Росії скористатися цими заходами на адресу України", - додав спецпредставник США.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ Франції заявили, що вбивство ватажка самопроголошеної "Донецької народної республіки" ("ДНР") Олександра Захарченка не повинно ставити під сумнів зобов'язання сторін мінськими угодами.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що після загибелі Захарченка зустріч лідерів "нормандського формату" найближчим часом не можлива.