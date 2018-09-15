У "ДНР" заявили про затримання підозрюваного у вбивстві Захарченка

Бойовики вважають причетними до вбивства західні спецслужби.

У терористичній організації "ДНР" затримали підозрюваного у вбивстві ватажка бойовиків Олександра Захарченка.

Про це повідомив новий ватажок угруповання "ДНР" Денис Пушилін, пише "Новая газета".

За словами Пушиліна, вбивство Захарченка скоєно за сприяння західних спецслужб.

"Є розуміння, хто це зробив. Одна людина затримана, яка дала повну розкладку, свідчення", - сказав він.

Крім того, Пушилін зазначив, що вибух влаштували за участю департаменту контррозвідки Служби безпеки України (СБУ). За його словами, "виявлені високі технології, які СБУ раніше не застосовувала, що наштовхує на думку про причетність Заходу".

Читайте такожСоратник Захарченка, який втік з "ДНР", пішов у запій - журналіст-колаборант

Нагадаємо, в центрі Донецька 31 серпня прогримів вибух біля кафе "Сєпар", в результаті вибуху було вбито ватажка "ДНР" Олександра Захарченка. Представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що до загибелі ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченко може бути причетний Київ. Служба безпеки України вважає це міжусобними війнами між терористами, які не можуть поділити владу та гроші.

7 вересня Дениса Пушиліна проголосили ватажком "ДНР". На думку військового експерта Дмитра Тимчука, це стало відповіддю ГРУ і помічника президента РФ Владислав Суркова на ліквідацію Олександра Захарченка.