Волкер розповів про головний прорахунок Росії щодо України

Волкер заявив, що російське вторгнення в Україну і окупація частини її території породили ще більш єдину, прозахідну, націоналістичну та антиросійську Україну, ніж коли-небудь.

Мінські угоди, які підписала і Росія, чітко вказують, що весь Донбас є територією України, там немає місця для "республік".

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер в інтерв'ю "РБК-Україна".

Він також упевнений, що "Росія намагається використовувати "республіки" і цей конфлікт, щоб тиснути на Україну, впливати на політичні та інші процеси всередині України".

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"Їх мета - знову отримати український уряд, який би перебував в російській орбіті впливу. Але Росія прорахувалася в тому, що, роблячи все це, вона отримує протилежний результат. Російське вторгнення в Україну і окупація частини її території породили ще більш єдину, прозахідну, націоналістичну і антиросійську Україну, ніж коли-небудь. Їх стратегія виявилася програшною. І зараз вони сподіваються на вигідний їм результат на майбутніх виборах в Україні. І, знову-таки, я думаю, що вони прорахуються. Країна змінюється, жоден політик не має шансів перемогти на виборах і керувати країною, якщо він відмовиться від Криму і Донбасу, від європейського шляху розвитку", - заявив Волкер.

Також він зазначив, що "жителі України зараз мають спільний погляд на те, що значить бути українцем".