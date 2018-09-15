Курт Волкер наголосив, що США не погоджуються з твердженням РФ, що Азовське море є внутрішніми територіальними водами.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер назвав провокативним та агресивним кроком посилену присутність РФ в Азовському морі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав на конференції у Києві. "Ми дуже стурбовані щодо цього. Ми не приймаємо російських тверджень про (внутрішні) території у водах", - наголосив Волкер.

"І ми вважаємо, що присутність російських сил стала дуже провокативним і агресивним кроком", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, з другої половини квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні та українські судна, які прямують з/до українських портів.

У Державній прикордонній службі зазначають, що Україна є заручником ситуації з 2004 року, а саме - Угоди про співробітництво між Україною та РФ в Азовському морі і Керченській протоці, яка визначає Азовське море як море внутрішнього користування двох держав. Таким чином, як російські, так і українські прикордонники можуть оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають якісь підозри.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що військово-політичне керівництво РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для подальшої експансії.