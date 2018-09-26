Припинення агресії на Донбасі залежить від рішення Росії - посольство США

У США заявили, що рішення РФ вийти з СЦКК не сприяло урегулюванню ситуації на Донбасі.

Посольство Сполучених Штатів Америки заявляє, що припинення агресії та відновлення суверенітету України на Донбасі залежить від рішення Російської Федерації.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у мікроблозі Twitter.

"В цей день 4 роки тому почав діяти Спільний центр з контролю і координації (СЦКК). Уявіть чого б він досяг, якби Росія не вийшла з його складу у 2017 року. Рішення припинити агресію, поважати суверенітет України, продуктивно брати участь у врегулюванні конфлікту залишаються за Росією", - наголосили американські дипломати.

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Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2017 року в МЗС РФ заявили, що Росія припиняє роботу своїх представників у СЦКК через нібито «напружену морально-психологічну ситуацію» й «зневажливе ставлення українських військовослужбовців» до російських військових. Також у МЗС РФ відзначили, що ще однією причиною відкликання офіцерів є запровадження Україною з 1 січня 2018 року нового порядку в'їзду й перебування громадян Росії. Зокрема, росіяни не хочуть здавати відбитки пальців.

У МЗС України вважають, що рішення РФ про відкликання своїх військових із СЦКК суттєво підриває Мінські угоди.

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ повідомили, що місця відкликаних із СЦКК російських офіцерів посіли бойовики.

20 грудня представник України в робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук повідомив, що Росія готова повернути своїх військових до СЦКК за певних умов: затвердження положення про СЦКК, їхній статус, гарантії безпеки.

11 січня 2018 року на той момент Діючий голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністр закордонних справ Італії Анжеліно Альфано наголосив, що відклик Російською Федерацією своїх офіцерів збройних сил з зі Спільного центру контролю і координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі (СЦКК) "заморозив" діяльність цього центру.