Терористи зазнали значних втрат на Донбасі

За даними розвідки, протягом доби чотирьох окупантів знищено та вісьмох поранено.

Упродовж минулої доби, 30 вересня, ситуація в районі проведення операції залишалася контрольованою Об'єднаними силами.

Читайте такожСтали відомі імена дітей, загиблих під час вибуху на окупованому Донбасі

Російські окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог шість разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, повідомляє прес-центр ООС.

Зазначається, що у ході бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"За даними розвідки, протягом доби чотирьох окупантів знищено та 8 поранено", - розповіли у прес-центрі Операції Об'єднаних сил.

Раніше волонтер Юрій Мисягін повідомив, що ЗСУ зайняли нові позиції в зоні проведення ООС на Донбасі. Тепер понад 6 кв. км перебувають під їхнім контролем.