Російські окупанти таємно провели ротацію своїх підрозділів на Донбасі - Міноборони

Передача посад російськими офіцерами проводилася з порушеннями, що призвело до підриву на власних мінних полях особового складу противника та цивільного населення.

Російське командування впродовж вересня приховано провело ротацію особового складу інженерних підрозділів у так званих "1-му та 2-му армійських корпусах" на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на Головне управління розвідки.

"Протягом вересня цього року у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК ЗС РФ приховано проводилась ротація особового складу інженерних підрозділів", - сказав він.

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При цьому, за словами Гуцуляка, передача посад російськими офіцерами інженерних служб, у тому числі технічної документації, карт, схем встановлення та обслуговування мінних полів проводилась формально і з порушеннями. "Це вже призвело до підриву на власних мінних полях особового складу противника та цивільного населення. Зокрема під час ротації одного з передових підрозділів 1 АК ЗС РФ на власному мінному полі підірвався БТР з особовим складом, втрати склали до 10 військовослужбовців загиблими та пораненими", - зауважив речник Міноборони.

За його словами, у зв’язку з цим рішенням російського окупаційного командування всі інженерно-саперні підрозділи були виведені у пункти постійної дислокації для проведення додаткових занять та інструктажів, внаслідок чого мінні поля окупанти залишили без інженерного спостереження. "Це призвело до підриву і загибелі трьох місцевих підлітків", - додав Гуцуляк.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня в районі окупованої Горлівки від вибуху постраждали четверо хлопчиків, троє загинули, один дістав осколкові поранення.