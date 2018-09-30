Стали відомі імена дітей, загиблих під час вибуху на окупованому Донбасі

Нагадаємо, в «ДНР» повідомили про загибель трьох дітей через вибух міни під Горлівкою.

У неділю, 30 вересня, під окупованою Горлівкою четверо дітей підірвалися на міні: троє (двоє 13-річних та один 12-річний) загинули, ще один (10-літній) отримав поранення.

Інформацію про загиблих розповів хлопчик, що вижив, пише "Апостроф".

За його словами, загинули Коробів Кирило, 7 клас, Максименко Андрій, 13 років, Бербинов Віталій 8 клас. Всі вони були учнями горлівської школи №30.

Четверо дітей пішли в лісопосадку, на нейтральній смузі, практично на лінії фронту. За попередньою інформацією, підірвалися на протипіхотній міні МОН-50.

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Нагадаємо, в лютому 2018 року в місті Красногорівка Донецької області в результаті вибуху невстановленого предмета отримали поранення діти 14-ти, 9-ти та 3-х років.

Крім того, в окупованому Донецьку в суботу, 29 вересня, пролунав вибух, в результаті якого постраждали кілька людей, у тому числі кандидат на "пост" ватажка так званої "ДНР" Ігор Хакимзянов.