Окупанти намагаються відкинути підрозділи ЗСУ з позицій вздовж Бахмутської траси - прес-центр ООС

Минулої доби окупанти знову проявляли активність в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське, де вели прицільний вогонь по позиціях українських військових.

Російсько-окупаційні війська продовжують спроби відкинути підрозділи Збройних сил України з позицій уздовж Бахмутської траси у Луганській області.

Про це на брифінгу повідомила представник прес-центру операції Об’єднаних сил Вікторія Данильчук.

Вона зазначила, що минулої доби ситуація в районі проведення операції залишалася під контролем Об'єднаних сил. «Напруження зберігалося на Маріупольському, Попаснянському напрямках та в районі населеного пункту Кримське, що на Луганському напрямку», - заявила Данильчук.

«На Луганському напрямку противник продовжує спроби відкинути підрозділи Об'єднаних сил з позицій уздовж Бахмутської траси», - додала представник ООС, зазначивши, що вчора окупанти знову проявляли активність в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське, де вели прицільний вогонь із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вона зауважила, що під час бойових дій один український військовослужбовець отримав легке поранення. «Підрозділи, що обороняються, надійно утримують займані рубежі та позиції і вживають адекватних заходів. Ситуація на цьому напрямку залишається під повним контролем Об’єднаних сил», - підкреслила Данильчук.

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«Зберігається вогнева активність окупантів на Попаснянському напрямку. Ворог обстрілював наші позиції в районі Катеринівки, Новозванівки та Троїцького з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - наголосила представник прес-центру ООС.

Також вона заявила про збільшення інтенсивності обстрілів з боку противника на Світлодарському напрямку. «Минулої доби з мінометів 120-го калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил в районі населеного пункту Луганське», - зауважила Данильчук.

Крім того, за її словами, на Донецькому напрямку окупанти з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових поблизу Опитного, з великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Піски.

«Залишалася напруженою ситуація на Маріупольському напрямку. Російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли позиції Об’єднаних сил в районі населених пунктів Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине», - додала представник прес-центру ООС.

Данильчук підкреслила, що загалом ситуація на лінії зіткнення залишається під контролем Об’єднаних сил. «Противник, незважаючи на оголошене перемир'я, продовжує ведення вогню майже уздовж всієї лінії зіткнення, переважно – із застосуванням великокаліберних кулеметів та гранатометів різних типів», - резюмувала вона.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти таємно провели ротацію своїх підрозділів на Донбасі.