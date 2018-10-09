Місія ОБСЄ помітила три зенітно-ракетних комплекси бойовиків на окупованому Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що помітили три зенітно-ракетних комплекси контрольованих Росією бойовиків на окупованій частині Донбасу.

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Про це йдеться у звіті місії у період з 19:30 7 жовтня по 19:30 8 жовтня, йдеться у звіті.

"У порушення ліній відведення у непідконтрольних уряду районах, безпілотний літальний міні-апарат Спеціальної моніторингової місії 7 жовтня помітив три зенітно-ракетних комплекси типу 9K35 "Стріла-10" на військовій базі у Катеринівці (колишня назва Ювілейне, за 8 км на захід від Луганська)", - йдеться у звіті.

Крім цього, місія ОБСЄ за добу зафіксувала 450 вибухів на Донбасі. Зокрема, спостерігачі зафіксували різке збільшення порушень на Луганщині - з 12 до 210 вибухів.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 240 вибухів, якщо порівнювати з попередніми 24-ма годинами (120 вибухів)", - йдеться у звіті.

Зокрема, порушення були зафіксовані в районі Світлодарська, Горлівки, Гнутового, Пищевика та Ломакиного.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 210 вибухів, якщо порівнювати з попередніми 24 годинами (12 вибухів)", - заявили спостерігачі.

На Луганщині порушення серед іншого зафіксовані в околицях Голубівського, Слов'яносербська та Попасної.