Україна проводить військові навчання по обороні узбережжя Азовського моря (відео)

В ході навчань проводиться перевірка готовності сил і військ до відсічі можливої російської агресії з морського напрямку.

Україна проводить військові навчання з оборони узбережжя Азовського моря.

Відео відповідних маневрів опублікував президент України Петро Порошенко у Facebook.

«Військові навчання по обороні морського узбережжя Азовського моря», - зазначив глава держави.

За його словами, в ході навчань проводиться перевірка готовності сил і військ до відсічі можливої російської агресії з морського напрямку.

Як повідомляв УНІАН, з другої половини квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні та українські судна, які прямують з/до українських портів.

У Державній прикордонній службі заявляють, що Україна є заручником ситуації з 2004 року, а саме - угоди про співпрацю з Росією в Азовському морі та Керченській протоці, яка визначає Азовське море як море внутрішнього користування двох держав. Таким чином, як російські, так і українські прикордонники можуть оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають якісь підозри.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов вважає, що військово-політичне керівництво РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для подальшої експансії.

Читайте такожУкраїна готова дати збройну відсіч російській агресії на Азові – Порошенко (відео)

Як наголошував Порошенко, він розраховує на підтримку міжнародних партнерів у посиленні тиску на РФ для зняття російської блокади в Азовському морі.

6 вересня РНБО затвердила комплекс заходів, спрямованих на захист національних інтересів у південних регіонах, акваторіях Азовського і Чорного морів. Згідно з рішенням, планується посилення військово-морської присутності в Азовському морі, створення там корабельно-катерного угрупування ВМС України, розбудова відповідної інфраструктури, забезпечення підрозділів берегової оборони новітньою високоточною ракетною зброєю тощо.

4 жовтня Турчинов наголосив, що українські військові готові відповісти на будь-яку провокацію Росії в Азовському морі та анонсував проведення навчання в акваторії Азовського моря.