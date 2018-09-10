У будинку на Донеччині знайшли схованку з боєприпасами (фото)

Місце незаконного зберігання зброї та боєприпасів облаштував учасник незаконних збройних формувань.

Співробітники Служби безпеки України виявили в зоні проведення операції Об’єднаних сил схованку із засобами ураження.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Facebook.

«У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України під час обшуку приватного домоволодіння в Красногорівці правоохоронці виявили схованку із засобами ураження», - наголосили в штабі.

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Оперативники вилучили зі схрону два ручних протитанкових гранатомети РПГ-22, три реактивні гранати ПГ-7Л, три постріли ПГ-7ПМ, 8 гранат РГД-5 та Ф-1, тротилову шашку вагою 400 грамів, 8 запалів до ручних гранат та майже півтора кілограми пластиду.

Встановлено, що місце незаконного зберігання зброї та боєприпасів облаштував учасник незаконних збройних формувань, який перебуває у розшуку за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 260 Кримінального кодексу України.

«Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб причетних до протиправної діяльності», - додали в прес-центрі.

Раніше УНІАН повідомляв, що співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України у рамках протидії незаконному обігу зброї виявили у Києві схованку з військовими засобами ураження.

Зі схрону, що знаходився на відкритій території одного з непрацюючих підприємств столиці, правоохоронці вилучили чотири гранатомети РПГ-26, два кілограми пластиду, три порохових заряди до пострілів ПГ-7 та майже двісті набоїв до автомата Калашникова калібру 5,45 мм.