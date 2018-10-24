ЗСУ отримали бойові всюдиходи (фото)

Основна перевага авто - можливість швидко перемістити ПТРК в будь-яку точку абсолютного бездоріжжя.

93-а окрема механізована бригада Збройних сил України (ЗСУ) "Холодний Яр" отримала у користування всюдиходи UTV для перевезення протитанкових ракетних комплексів "Стугна".

Про це повідомляється на сторінці бригади в Facebook.

"UTV розшифровується як "Utility Task Vehicle". У перекладі - "авто для утилітарних потреб". Це двомісні всюдиходи, обладнані потужним кузовом. У них бійці бригади вирішили розмістити протитанкові комплекси", - сказано в повідомленні.

За словами одного з командирів бригади, основна перевага авто - можливість швидко перемістити ПТРК в будь-яку точку абсолютного бездоріжжя - машині не страшні ані бруд, ані пісок, ані складний рельєф.

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Він також зазначив, що бригада вже мала на озброєнні невеликі маневрові автомобілі - ТПК (транспортер переднього краю), на яких бійці перевозили протитанкову зброю. «А зараз цей морально застарілий транспорт ми замінюємо на більш сучасний», - резюмував командир.

Як повідомляв УНІАН, бойовики минулу добу вдарили по ВСУ із забороненої зброї: один військовий загинув.