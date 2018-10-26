У зруйнованих Пісках залишилися близько 10 жителів - ОБСЄ

До війни у населеному пункті жили близько трьох тисяч осіб.

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг наголошує, що у зруйнованих внаслідок війни Пісках під Донецьком із близько 3 тис. населення (до 2014 року) на сьогодні залишилося лише близько 10 осіб.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в окупованому Донецьку.

За словами Хуга, 23 жовтня він відвідав Піски, розташовані за кілька сотень метрів від Донецького аеропорту.

"Населений пункт лежить в руїнах. Більшість будинків у ньому зруйновані або пошкоджені. Із приблизно 3 тис. осіб, що становили постійне населення цього пункту до початку конфлікту, тепер там залишилося близько 10 жителів", - сказав Хуг.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 25 жовтня, окупанти 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Під час цього 4 рази було застосовано озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.