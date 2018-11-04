Доба на Донбасі: 20 обстрілів, двоє військових поранені

При цьому бойовики 2 рази застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Протягом минулої доби, 3 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об'єднаними силами.

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Російські окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому бойовики 2 рази застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, повідомляє прес-служба ООС.

«Російсько-окупаційні війська, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Золоте, Шуми, Авдіївка, Піски, Невельське, Мар'їнка, Красногорівка, Богданівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Широкине», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів 2 військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

«Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали захисники Золотого та Пісків, а по позиціях в районі Невельського ворог стріляв з озброєння БМП.

Тричі за минулу добу точилися бойові дії поблизу Красногорівки, що на Донецькому напрямку. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Підрозділи Об'єднаних сил адекватно відповідали вогнем з чергових засобів», - зазначають у штабі ООС.

За даними розвідки, протягом доби, було знищено трьох окупантів, ще трьох – поранено.

Як додають у штабі ООС, поточної доби противник тричі обстріляв українські позиції - в районах Авдіївки, Гнутового та Новотошківського. Поблизу останнього, на позиції оборонців України впало 10 ворожих мін калібру 82 мм. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.