Минулої доби внаслідок бойових дій на Донбасі загинув український боєць, ще двох поранено

Бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 1 листопада, бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил. Один раз противник застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення, повідомили у прес-службі ООС.

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Ворог здійснював обстріли українських позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте, Зайцеве, Авдіївка, Березове, Красногорівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Водяне та Лебединське.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Чермалик. Найбільшу вогневу активність окупанти проявили на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, 1 листопада, двох бойовиків російсько-окупаційних військ знищено та ще чотирьох - поранено.

Від початку поточної доби зафіксовано три обстріли бойовиків - поблизу Авдіївки, Мар'їнки та Широкиного. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Як повідомляв УНІАН, бойовики "ЛНР" виселяють людей із будинків, щоб облаштовувати там свої позиції.