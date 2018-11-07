Військова складова гібридної війни Кремля проти України не зменшується – Міноборони

Об'єктом впливу російських сил є українські сили оборони, цивільне населення і критичні об'єкти інфраструктури.

Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції, генерал-лейтенант Анатолій Петренко заявляє, що військова складова гібридної війни Російської Федерації проти України не зменшується.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на міжнародній конференції "Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед".

"На превеликий жаль, вже п'ятий рік поспіль Росія продовжує вести проти України агресивну війну, застосовуючи при цьому як регулярні військові сили і засоби, так і весь арсенал сил спеціальних операцій і спеціальних служб для ведення прихованої розвідувально-підривної діяльності. І аналіз ситуації, яка складається, наразі говорить про те, що мілітарна складова гібридної війни, вона аж ніяк не зменшується", - заявив він.

Він розповів, що "якщо у 2014 році Російська Федерація застосовувала зведені військові підрозділи на ротаційній основі для ведення бойових дій на території України, то зараз ми вже констатуємо наявність постійної військової присутності на тимчасово окупованій території і навколо наших кордонів".

"І на цей час це 29 батальйонних тактичних груп, які розташовані в певній оперативній побудові з високим ступенем укомлектованості і навченості, і можуть бути застосовані у короткий період часу для виконання військових завдань", - заявив Петренко.

У цьому зв'язку заступник міністра оборони сказав, що об'єктом впливу російських сил є українські сили оборони, цивільне населення і критичні об'єкти інфраструктури.

"Крим поступово перетворюється не лише на велику військову базу Російської Федерації, але і перетворюється на центр впливу Російської Федерації далеко за межами Чорного моря", - додав він.

"Погіршення ситуації, яке відбувається в Азові, і застосування там конкретних військово-морських можливостей Російської Федерації свідчить про те, що застосування інших важелів - політичних, економічних і інформаційних, завжди буде підтримуватися абсолютно конкретними військовими силами і засобами для тиску на Україну", - заявив Петренко.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що тимчасово окупований Крим став базою для російських крилатих ракет.