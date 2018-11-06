СММ ОБСЄ зафіксувала 245 вибухів на Донбасі

Водночас, на Луганщині всього зафіксовано 10 вибухів.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що зафіксували 245 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 4 листопада до 19:30 5 листопада, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

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"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою (однак, кількість вибухів була меншою - приблизно 235 супроти орієнтовно 260)", - йдеться у звіті.

Зокрема, на Донеччині місія помітила порушення в районі Світлодарська, Гнутового та Ясинуватої.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою (10 вибухів супроти приблизно 420 відповідно)", - заявили спостерігачі.

Як повідомляв УНІАН раніше, спостерігачі СММ ОБСЄ заявили, що виявили 27 танків контрольованих Росією бойовиків в окупованому Донецьку.